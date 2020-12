Torino-Udinese, i convocati: Gotti recupera Lasagna - Toro.it

I convocati di Torino-Udinese, valido per l’11^ giornata di Serie A 2020/2021 in programma per sabato 12 dicembre alle ore 18.00

Con il derby alle spalle, il Toro di Giampaolo è pronto a trovare il riscatto contro l’Udinese di Gotti. Le due squadre, che si affronteranno sabato 12 dicembre alle ore 18.00 allo stadio Grande Torino, sono a caccia della vittoria per migliorare le rispettive situazioni in classifica. A separarle, solamente 4 posizioni e 4 punti che rendono però totalmente diversi gli obbiettivi: il Toro, ancora in zona retrocessione vuole al più presto risalire la china per mantenere la categoria con certezza. L’Udinese mira invece a dare continuità agli ultimi due risultati conseguiti in campionato e raggiungere le rivali a metà classifica. Molto dipenderà dagli indisponibili, che potrebbero forzare le scelte dei due tecnici.

Torino-Udinese, i convocati: le scelte di Giampaolo

In attesa di comunicazione.

Torino-Udinese, i convocati: le scelte di Gotti

PORTIERI: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet

DIFENSORI: 3 Samir; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 90 Zeegelaar

CENTROCAMPISTI: 6 Makengo; 10 De Paul, 11 Walace; 29 Micin; 37 Pereyra; 38 Mandragora; 64 Palumbo; 99 Coulibaly

ATTACCANTI: 9 Deulofeu; 15 Lasagna; 23 Pussetto; 30 Nestorovski