Mandragora insidia Walace. Torna Lasagna: la probabile formazione dell’Udinese

La probabile formazione dell’Udinese contro il Torino: 3-5-2 per Gotti, che rivede Lasagna. Ballottaggio in regia per i bianconeri

Una partita in meno ma la voglia di scendere in campo che è raddoppiata per gli uomini di Gotti, reduci da due risultati utili consecutivi per quanto riguarda il campionato e desiderosi di ripetersi contro il Toro. Le vittorie contro Genoa e Lazio hanno rinvigorito la compagine bianconera, rimasta a guardare gli altri domenica, assieme all’Atalanta a causa del campo reso impraticabile dal maltempo. Oltre ad aver recuperato il proprio tecnico, l’Udinese avrà in panchina anche Kevin Lasagna. Restano invece out gli infortunati De Maio, Ouwejan, Forestieri, Jajalo e Okaka e Arslan, squalificato.

La probabile formazione di Gotti

La maggioranza delle scelte fatte contro l’Atalanta potrebbe essere mantenuta da Gotti, che dovrebbe optare nuovamente per il 3-5-2. Oltre a Musso in porta, le scelte dovrebbero virare su Becao, Nuytinck, Samir, con l’ex Kevin Bonifazi che partirà dalla panchina. Simile la situazione a centrocampo con Larsen e Zegelaar come esterni e De Paul, Walace e Pereyra (ex obiettivo di mercato del Torino) centrali. Resta in ballottaggio Mandragora, che potrebbe insidiare il centrocampista brasiliano in regia. In attacco invece, va verso la conferma Pussetto, già presente contro la Lazio e tra i titolari designati per l’Atalanta, affiancato questa volta da Deulofeu a causa dell’assenza di Foresteri. Entrambi sono in ballottaggio con Lasagna, tornato a disposizione: il 15 potrebbe subentrare a partita in corso.

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu. A disposizione. Scuffet, Gasparini, Makengo, Bonifazi, Molina, Ter Avest, Micin, Nestorovski, Mandragora, Palumbo, Coulibaly, Lasagna. Allenatore. Gotti.