La probabile formazione del Toro: Giampaolo rilancia Lukic e torna al 4-3-1-2

La probabile formazione del Torino contro l’Udinese: Giampaolo non si sbottona, ma le assenze lo costringono a tornare al 4-3-1-2

Alla vigilia della sfida contro l’Udinese, Marco Giampaolo non ha voluto lasciare indizi: “Sul modulo decideremo domani”, ovvero il giorno della partita. Eppure le speranze di recuperare, per impiegarli dal primo minuto, Murru – tornato in gruppo solo nella rifinitura – e Ansaldi sono ridotte al lumicino. Per questo, il suo Toro potrebbe tornare al 4-3-1-2: e giocarsi all’antica il cruciale incrocio del “Grande Torino”. Fondamentale, in questo senso, sarà il rientro di Lukic dal primo minuto. Dopo lo stop e lo spezzone nel derby, il 7 tornerà titolare qualora il tecnico scelga (come è obbligato a fare, viste le assenze) di rispolverare la difesa a quattro. Sarà il trequartista alle spalle di Zaza e Belotti, con i soliti Meité, Rincon e Linetty a presidiare il cuore della mediana.

Serie A, 11^ giornata: la probabile formazione del Toro

L’unico esterno mancino completamente arruolabile sarà Ricardo Rodriguez. Il terzino – che Giampaolo non vede come quinto a sinistra di un 3-5-2 – tornerà nel ruolo per il quale era stato acquistato in estate e formerà la linea per il resto completata da Singo a destra e dalla coppia Nkoulou-Bremer (favoriti su Lyanco) al centro.

In attacco, come detto, non ci saranno novità di sorta. Verdi ha lavorato a parte per tutta la settimana, mentre Bonazzoli è indietro nelle gerarchie. Per questo, la spalla del Gallo sarà ancora Simone Zaza: che dovrà farsi perdonare l’errore e gli screzi del derby.

Probabile formazione Torino (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Zaza, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Rosati, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Vojvoda, Segre, Gojak, Horvath, Bonazzoli, Edera, Vianni. Allenatore. Giampaolo

Indisponibili: Ansaldi, Baselli, Millico, Verdi, Ujkani