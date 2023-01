I convocati di Torino-Hellas Verona: ecco le scelte di Ivan Juric e Marco Zaffaroni per il match in programma all’Olimpico Grande Torino

È tutto pronto, la Serie A scalda i motori e riparte. Il primo impegno per il Toro di Ivan Juric, che sta conducendo un buon campionato, sarà contro l’Hellas Verona di Marco Zaffaroni che a differenza dei granata si trova in una situazione molto complicata. Gli scaligeri infatti occupano l’ultimo posto in classifica, con solamente 5 punti raccolti fino ad ora. Inoltre i gialloblù nella prima parte della stagione hanno vinto solamente una partita, ovvero quella che risale allo scorso 4 settembre quando i veneti sconfissero in casa la Sampdoria. I granata proveranno in tutti i modi a non permettere all’Hellas Verona di rialzare la testa perché sanno benissimo quanto sarebbe fondamentale per ricominciare con il piede giusto. Ecco i calciatori convocati dai due allenatori per la partita.

Convocati Torino-Hellas Verona i convocati di Juric

In attesa di comunicazioni

Convcati Torino-Hellas Verona: i convocati di Zaffaroni

Sono 26 i giocatori chiamati da Zaffaroni per la sfida contro il Torino. Per il match contro i piemontesi, come aveva giá annunciato il tecnico gialloblù in conferenza stampa, non ci sarà Faroni che è indisponibile. Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Montipò, Chiesa, Berardi, Perilli

Difensori: Doig, Hien, Ceccherini, Gunter, Magnani, Dawidowicz, Depaoli, Cabal, Terracciano, Coppola

Centrocampisti: Verdi, Lazovic, Hrustic, Hongla, Praszelik, Ilic, Tameze, Sulemana, Veloso

Attaccanti: Henry, Djuric, Kallon, Piccoli