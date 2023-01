Per la prima sfida del 2023, Juric sceglie tre trequartisti e non Sanabria, che parte dalla panchina. Nell’undici titolare del Verona non c’è Verdi

Non c’è Sanabria nella formazione anti Verona scelta da Juric: per la sfida che segna la ripartenza del Toro ci sono tre trequartisti in contemporanea, soluzione già messa in pratica più volte in stagione. Per il resto è la formazione attesa, con Lukic e Ricci in mezzo al campo e con Djidji che ha vinto il ballottaggio con Zima.

Torino-Verona, ecco chi gioca

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Vlasic. A disp. Berisha, Gemello, Zima, Bayeye, Dembelè, Linetty, Adopo, Gineitis, Sanabria, Seck, Karamoh. All. Juric.

Verona (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Hien, Ceccherini, Depaoli, Sulemana, Tameze, Doig, Lazovic, Kallon, Djuric. A disp.: Berardi, Perilli, Veloso, Verdi, Henry, Hrustic, Ilic, Piccoli, Günter, Magnani, Terracciano, Cabal, Coppola. All.: Zaffaroni.