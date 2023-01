Torino-Verona, diretta della partita della sedicesima giornata di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo oltre un mese e mezzo di assenza, torna il campionato di Serie A con le partite della sedicesima giornata: allo stadio Olimpico Grande Torino si gioca Torino-Verona. La squadra granata, prima della sosta, aveva pareggiato 1-1 sul campo della Roma, subendo il gol del pari proprio allo scadere. I gialloblù sono invece reduci da una serie di addirittura dieci sconfitte consecutive, bisogna tornare allo scorso 4 settembre per trovare il loro ultimo risultato positivo: vittoria per 2-1 contro la Sampdoria. Il calcio d’inizio della gara alle ore 14.30: segui Torino-Verona in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Verona: il prepartita

13.05 Il pullman del Torino è arrivato allo Stadio Grande Torino: dopo la classica ricognizione i calciatori si prepareranno per il riscaldamento.

Ore 12.30 Nonostante sia il 4 gennaio, è una giornata abbastanza calda a Torino con la temperatura intorno ai 12°. Allo stadio non sono ancora arrivati i pullman delle due squadre mentre iniziano a vedersi i primi tifosi ricordiamo (la trasferta è stata invece vietata ai tifosi gialloblù residenti a Verona e provincia). Per la partita contro l’Hellas il tecnico granata, Ivan Juric, deve fare i conti con cinque assenze: Alessandro Buongiorno è squalificato mentre Ola Aina, Wilfried Singo Emirhan Ilkhan e Pietro Pellegri sono assenti per infortunio. Tra i convocati, oltre a Gvidas Gineitis che è ormai entrato in pianta stabile in prima squadra, c’è anche il terzino della Primavera Alì Dembelè.

Torino-Verona: le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Zima, Bayeye, Dembelè, Linetty, Adopo, Gineitis, Radonjic, Seck, Karamoh. All. Juric.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Depaoli, Sulemana, Veloso, Doig; Verdi, Tameze; Henry. A disp. Berardi, Hien, Cabal, Coppola, Lazovic, Magnani, Terracciano, Depaoli, Hrustic, Ilic, Lasagna, Piccoli, Kallon, Djuric. All. Zaffaroni.

Dove vedere Torino-Verona in streaming e in TV

La partita Torino-Verona in diretta sarà trasmessa in streaming su Dazn, la piattaforma streaming che per il triennio 2021-2024 detiene i diritti del campionato di Serie A. La diretta web sarà disponibile su Toro.it.

Torino-Verona: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni

Torino-Verona: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 14.30