Sintesi e commento di Torino-Verona / Al Grande Torino i granata fanno la partita ma sono gli ospiti a risultare più cinici e firmare il vantaggio

Archiviato il Mondiale vinto dall’Argentina è tempo di tornare sui campi della Serie A che riparte proprio in questi giorni con le partite della 16^ giornata di campionato e, in particolare, con la sfida tra Torino e Verona. Sfida che si apre con il minuto di silenzio seguito dal lungo applauso che il Grande Torino tributa a Pelè, il campione brasiliano scomparso proprio nei giorni scorsi dopo una lunga malattia. Venendo al calcio giocato, Juric si affida alla formazione prevista con Djidji al posto di Zima e Lukic e Ricci in mezzo al campo. Davanti, invece, il tecnico granata sceglie di lasciare Sanabria in panchina affidandosi a Miranchuk e Radonjic alle spalle di Vlasic. Ed è proprio il croato a rappresentare il punto di riferimento dei granata che lo cercano fin dai primi minuti sfruttando soprattutto i lunghi rinvii di Milinkovic-Savic. I granata premono e cercano di alzare i ritmi ma bisogna aspettare il ’20 per trovare la prima vera occasione da gol. Uno-due in area tra Lazaro e Miranchuck che strappa il corner: palla in area, Vlasic non va di prima e la difesa veronese riesce ad allontanare e salvarsi. Sul ribaltamento di fronte si rende pericoloso anche il Verona con Djuric che si trova a tu per tu con il portiere granata: ottima l’usciata di Milinkovic che allontana la sfera.

Al 28’ è Lazaro a rendersi protagonista nell’area avversaria con una rovesciata che si spegne sul braccio del difensore: niente rigore per il Torino con il check del Var che conferma il movimento naturale e involontario del giocatore del Verona. Un Verona che soffre gli attacchi del Toro ma che sa sfruttare meglio le poche, pochissime, occasioni create. Tanto che, al ’45, sono proprio gli ospiti a portarsi in vantaggio grazie al gol siglato da Djuric sugli sviluppi di calcio d’angolo. Due minuti di recupero, poi il fischio del direttore di gara: il primo tempo finisce con il Toro sotto per 1-0.