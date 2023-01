Lazaro spinge molto sulla fascia destra, dall’altra parte tanti errori da parte di Vojvoda: le pagelle di Torino-Verona

MILINKOVIC-SAVIC 5,5: non esce mai sui cross che spiovono nell’area di rigore avversaria, eppure con i suoi centimetri potrebbe dare una mano ai difensori. In occasione del gol del Verona viene anticipato sul proprio palo da Djuric, poi rischia di combinarla grossa quando si attarda a un rilancio con i piedi e perde palla al limite dell’area.

DJIDJI 6,5: ha vinto il ballottaggio con Zima per il ruolo di centrale di destra della difesa a tre. Una scelta che si rivelata indovinata quella di Juric, considerando che il francese è stato autore di una buona prestazione: non si è mai fatto superare negli uno contro uno e ha fermato alcune iniziative potenzialmente pericolose.

SCHUURS 6,5: Djiuric riesce ad anticiparlo una sola volta in tutta la partita, quando prende l’ascensore e di testa batte Milinkovic-Savic alla fine del primo tempo. La prestazione del difensore olandese è stata comunque buona: spesso si è fatto vedere anche in avanti e non è un caso che sia stato lui a servire a Miranchuk il pallone dell’1-1.

RODRIGUEZ 6: prestazione ordinata da parte del difensore svizzero, senza particolari sbavature in fase difensiva. Guadagna la sufficienza in pagella.

