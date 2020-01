Coppa Italia, i convocati di Milan-Torino: out anche Edera

Milan-Torino: i convocati di Stefano Pioli e Walter Mazzarri per il match di Coppa Italia in programma per domani alle 20.45 a San Siro

Dopo il passaggio del turno contro il Genoa, il Toro di Mazzarri dovrà affrontare il Milan di Pioli, reduce da un momento molto positivo, cominicato dopo il ritorno di Ibrahimovic in rossonero. I granata sono invece in crisi e proveranno a superarla proprio in Coppa Italia. Sono numerosi gli assenti in casa Toro per il match valido per i quarti di finale: primo fra tutti Meité, espulso contro il Genoa e quindi unico squalificato della sfida. Restano tra gli infortunati Ansaldi, Baselli e Zaza, tutti assenti nel ritiro punitivo. Si ferma anche Edera, che non sarà presente così come Falque. Pioli ha invece recuperato Musacchio e Calhanoglu già col Brescia, mentre restano out Biglia, Calabria e Duarte.

Milan-Torino: i convocati di Mazzarri

Ecco i 19 convocati da Walter Mazzarri.

Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani

Difensori: Aina, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Laxalt, Lyanco, Nkoulou, Singo.

Centrocampisti: Adopo, Berenguer, Lukic, Rincon

Attaccanti: Belotti, Millico, Verdi.

Milan-Torino: i convocati di Pioli

In attesa di comunicazione