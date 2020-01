Milan-Torino, un minuto di silenzio per Kobe Bryant prima della partita

Milan col lutto al braccio e un minuto di silenzio prima del calcio d’inizio del match col Torino: Kobe Bryant era un tifosissimo rossonero

Era un grande tifoso rossonero, Kobe Bryant, l’ex stella NBA vittima ieri insieme alla figlia e ad altre sette persone di un incidente mentre era in elicottero. Prima di Milan-Torino verrà osservato un minuto di silenzio come comunicato dal club rossonero. Non solo, visto che la squadra di Pioli giocherà col lutto al braccio “Domani sera, in occasione della partita di Coppa Italia contro il Torino, a San Siro verrà osservato un minuto di silenzio e giocheremo con il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, di Gianna Maria e delle vittime dell’incidente di Los Angeles“, è la nota del club.