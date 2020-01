La probabile formazione del Milan: spazio a Piatek, Ibra parte dalla panchina

Probabile formazione Milan / Pioli schiera la difesa titolare con il Toro e a centrocampo ritrova Krunic al fianco di Bennacer

E’ il giorno di Milan-Torino, è il giorno dei quarti di finale di Coppa Italia, è il giorno da dentro o fuori. Dopo la batosta storica subita in casa contro l’Atalanta i granata vanno a fare visita al Milan di Stefano Pioli: squadra forte e in forma e in fiducia dopo la serie di risultati utili consecutivi ottenuti dall’arrivo – anzi dal ritorno – di Zlatan Ibrahimovic sotto la Madonnina, sponda rossonera. Pioli per questo quarto di finale che vale la semifinale con la Juventus schiera la difesa titolare viste le assenze delle seconde linee. A centrocampo ritorna Krunic al fianco di Bennacer e in attacco l’uomo rossonero del momento: Rebic, in fiducia visti i gol contro Udinese e Brescia che in campionato sono valse la vittoria.

Piatek potrebbe far rifiatare Ibra

Pioli in vista di questo quarto di finale potrebbe optare per la coppia Rebic-Piatek in attacco lasciando rifiatare dunque Zlatan, sempre titolare e per 90 minuti da quando è ritornato in Serie A. Nel consueto 4-4-2 rossonero in porta Donnarumma, difesa titolare che vende Conti con Musacchio e Romagnoli centrali e sulla sinistra Theo Hernandez. A centrocampo il dubbio rimane sulla sinistra con Bonaventura e Calhanoglu a giocarsi una maglia da titolare ma con il turco favorito. Sulla fascia destra spazio al solito Castillejo e centrali Krunic e Bennacer.

Probabile formazione Milan

Ecco la probabile formazione del Milan:

Probabile formazione Milan (4-4-2): Donnarumma G.; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Calhanoglu; Rebic, Piatek. Allenatore: Pioli. A disposizione: Begovic, Donnarumma A., Kjaer, Gabbia, Kessie, Paquetà, Bonaventura, Suso, Ibrahimovic, Leao.

Indisponibili: Biglia, Calabria, Duarte.

Squalificati: nessuno.