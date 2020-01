La probabile formazione del Torino: riecco Lyanco, la sorpresa può essere Millico - Toro.it

Probabile formazione Torino / Mazzarri ritrova anche Aina sulla fascia sinistra e Rincon in mezzo al campo, ballottaggio in attacco

Dopo il 7-0 incassato dall’Atalanta, per il Torino la partita contro il Milan ha un valore ancora maggiore: Belotti e compagni hanno il dovere di provare a salvare la stagione e la Coppa Italia è un’occasione da sfruttare. Lo sa bene anche Mazzarri, che a San Siro non può permettersi altri passi falsi se vorrà mantenere il proprio posto in panchina, per questo motivo manderà in campo la migliore formazione possibile a partire da Sirigu tra i pali e per concludere con Belotti al centro dell’attacco. La grande novità potrebbe però essere Millico.

Ancora scelte obbligate a centrocampo

L’ex Primavera potrebbe infatti giocare per la prima volta da titolare nel tridente offensivo granata, resta da capire chi tra Verdi e Berenguer gli lascerà eventualmente il posto da titolare. Mazzarri scioglierà gli ultimi dubbi solamente domani, ma è molto probabile che tutti e tre gli attaccanti esterni a sua disposizione avranno spazio nel corso della partita. Rispetto alla partita contro l’Atalanta, il tecnico granata ritrova Aina sulla fascia sinistra e Rincon in mediana: il primo sostituirà Laxalt, che si accomoderà in panchina, il secondo giocherà invece al posto di Meité, squalificato. Confermati invece Lukic e De Silvestri sulla destra.

Per quanto riguarda la difesa, Lyanco è in vantaggio su Djidji per una maglia da titolare come centrale di sinistra. Confermati invece i titolatissimi Izzo e Nkoulou. Come detto in precedenza, tra i pali confermato Sirigu.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. A disposizione. Ujkani, Rosati, Bremer, Djidji, Singo, Laxalt, Adopo, Millico. All. Mazzarri.

Squalificati: Meité

Indisponibili: Ansaldi, Baselli, Edera, Falque, Parigini, Zaza.