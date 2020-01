Primo tempo / Milan-Torino 1-1: Bremer tiene in vita i granata - Toro.it

Milan-Torino, quarti di finale di Coppa Italia 2019/2020: la sintesi di primo e secondo tempo della partita in cui Mazzarri si gioca la panchina

nostro inviato a Milano – Sette gol sulle gambe (e nella testa) appesantiscono e danno meno sicurezza. Il Torino che scende in campo a San Siro contro il Milan, l’Atalanta non l’ha dimenticata. E nel primo tempo sbanda spesso, in fase difensiva. Come al dodicesimo, quando Castillejo esce vincitore da un contrasto con Verdi, serve Rebic che punta Nkoulou e mette dentro: Bonaventura deve solo spingere in rete l’1-0.

Da lì i granata tengono il possesso, non foss’altro che per riabituarsi a costruire gioco. Castillejo spaventa, ma Sirigu salva. Poi spunta Bremer: corre, dalle retrovie, duetta prima con Belotti poi riceve un pallone delizioso di Verdi e batte Donnarumma. E’ 1-1. Prima della pausa, i rossoneri alzano il ritmo: Pasqua annulla un gol di Rebic, poi Piatek spara alto di testa da pochi passi.