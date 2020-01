LIVE Milan-Torino: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Milan-Torino, diretta della partita dei quarti di finale di Coppa Italia 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Serata di Coppa Italia: a San Siro Milan e Torino si giocano l’accesso alla semifinale, dove c’è già la Juventus ad attendere la vincente di questa gara. Animi diversi per le due squadre: quella di Mazzarri è reduce da un pesantissimo 7-0 casalingo contro l’Atalanta. Una sconfitta storica difficile da cancellare, anche se una prestazione convincente condito da passaggio del turno potrebbe in qualche modo far risollevare il morale dello spogliatoio. La squadra di Pioli si presenta invece con un diverso biglietto da visita. Tre vittorie nelle ultime tre di campionato, oltre al successo di Coppa Italia agli ottavi. Segui la diretta di Milan-Torino su Toro.it.

Coppa Italia, Milan-Torino: il prepartita

Ore 18.45 Due ore alla partita tra Milan e Torino. C’è già gente intorno allo stadio San Siro dove fino a ieri erano stati venduti circa 30 mila biglietti. I pullman delle due squadre arriveranno intorno alle 19.15 per poi, dopo il sopralluogo classico, cominciare il riscaldamento a circa un’ora dal fischio d’inizio. Qualche assenza per Mazzarri: non c’è lo squalificato Meitè, non ci sono gli infortunati Ansaldi, Baselli, Edera e Zaza, né Falque, in procinto di trasferirsi al Genoa. Nel Milan torna a disposizione Paquetà, un’arma in più per Pioli a partita in corso.

Coppa Italia, Milan-Torino: le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. A disposizione. Ujkani, Rosati, Bremer, Djidji, Singo, Laxalt, Adopo, Millico. Allenatore Mazzarri.



Milan (4-4-2): Donnarumma G.; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Calhanoglu; Rebic, Piatek. A disposizione: Begovic, Donnarumma A., Kjaer, Gabbia, Kessie, Paquetà, Bonaventura, Suso, Ibrahimovic, Leao. Allenatore: Pioli.

Coppa Italia, Milan-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45

Coppa Italia, Milan-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Coppa Italia, Milan-Torino: dove vederla in tv e streaming

La sfida di Coppa tra Milan e Torino sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e in streaming su Rai Play.