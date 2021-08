La probabile formazione della Cremonese contro il Toro: Pecchia potrebbe schierare dal 1’ minuto l’ex Fiordaliso

Questasera alle ore 21 è in programma Torino-Cremonese. Partita valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Per entrambe le squadre sarà il primo impegno della stagione 2021/2022, con i granata che dopo i risultati negativi nelle ultime due amichevoli contro il Rennes e contro l’Az Alkmaar dovranno rialzare la testa. La Cremonese invece nei test pre campionato ha fatto molto bene, dimostrando di essere una squadra vogliosa di migliorare e con un’identità ben precisa. Per la sfida contro i granata Pecchia ha già convocato il neo acquisto Marco Zunno, attaccante classe 2001, arrivato dopo che il Novara non si è iscritta in serie C.

Pecchia dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Ciofani out

Pecchia per provare a fare uno sgambetto alla squadra di Ivan Juric dovrebbe schierare in campo un 4-2-3-1. In porta Carnesecchi, la linea difensiva invece formata dall’ex Fiordaliso, giocatore cresciuto nelle giovanili granata, e da Valeri sulle corsie esterne. In mezzo dovrebbero partire dal 1’ minuto Ravanelli e Okoli. Il centrocampo dovrebbe essere formato da Castagnetti e Valzania, con davanti Zanimacchia, Nardi e Baez alle spalle di Vido. Dunque non partirà titolare Daniel Ciofani che nella scorsa stagione è stato il capocannoniere dei grigiorossi, con 11 reti realizzate. Pecchia non potrà contare su sei assenti: Alfonso, Bianchetti, Fornasier, Terranova e Volpe. Nonostante delle assenze pesanti proverà lo stesso a fare lo sgambetto al Toro.

Probabile formazione Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Fiordaliso, Ravanelli, Okoli, Valeri; Castagnetti, Valzania; Zanimacchia, Nardi, Baez; Vido. A disposizione: Ciezkowski, Peschieri, Crescenzi, Frey, Sernicola, Bartolomei, Buonaiuto, Collodel, Deli, Ciofani, Strizzolo, Zunno Allenatore: Pecchia