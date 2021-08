La probabile formazione del Torino / Il tridente della formazione granata sarà completato da Antonio Sanabria e Simone Zaza

Andrea Belotti, alla prima partita ufficiale della nuova stagione del Torino, ci sarà, ma difficilmente il capitano granata sarà in campo dal primo minuto contro la Cremonese. Rispetto ai compagni di squadra è più indietro dal punto di vista condizione fisica, avendo iniziato ad allenarsi solamente da un paio di settimane, dopo la trionfale spedizione dell’Italia agli Europei, ma è difficile pensare che Ivan Juric non gli conceda neppure uno spezzone di partita nel secondo tempo.

Torino: Zaza e Sanabria in attacco

Con il Gallo, almeno inizialmente in panchina, i gol dovranno arrivare da Antonio Sanabria e Simone Zaza: l’idea del tecnico croato sembra essere quella di schierare in contemporanea le due punte, con il paraguaiano che potrebbe partire da una posizione più arretrata e giocare quindi da trequartista nel 3-4-2-1. L’alternativa tattica è il 3-4-1-2 con Sanabria e Zaza uno al fianco dell’altro e Marko Pjaca alle loro spalle. La presenza del croato nell’undici iniziale non è in discussione, per il nuovo numero 11 granata la partita contro la Cremonese sarà quella dell’esordio ufficiale con la maglia del Torino.

Pjaca dovrebbe essere anche l’unico dei nuovi acquisti a esordire in granata domani sera: tra i pali, infatti, Vanja Milinkovic-Savic è favorito su Etrit Berisha. Per il portiere serbo la partita di Coppa Italia sarà una sorta di esame dopo le incertezze contro il Rennes. Per quanto riguarda la difesa, Gleison Bremer non sarà della partita a causa del problema alla caviglia che si trascina da tempo, Juric farà quindi affidamento sul terzetto composto da Armando Izzo, Koffi Djidji e Alessandro Buongiorno, quest’ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Ricardo Rodriguez. Wilfried Singo e Ola Aina saranno i due esterni di centrocampo, Rolando Mandragora e Karol Linetty in due centrali di centrocampo (il polacco è in realtà in corsa per una maglia da titolare con Sasa Lukic).

La probabile formazione del Torino contro la Cremonese

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Djidji, Buongiorno; Singo, Mandragora, Linetty, Aina; Pjaca, Sanabria; Zaza. A disp. Berisha, Rodriguez, Lyanco, Vojvoda, Ansaldi, Segre, Rincon, Lukic, Millico, Warming, Verdi, Belotti. All. Juric.

Indisponibili: Bremer, Falque

Squalificati: nessuno