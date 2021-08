Wilfred Singo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del primo impegno stagionale contro la Cremonese

Wilfred Singo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Torino Channel alla viglia del primo impegno stagionale contro la Coppa Italia, match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia. In merito alla partita che i granata dovranno affrontare domani il difensore ivoriano ha dichiarato: “Sono pronto ho lavorato bene con il mister e i miei compagni siamo tutti pronti per la partita di domenica. Io sto bene e siamo tutti pronti. Domani sarà importante vincere e sarà una partita speciale per noi. Abbiano giocato per tanto tempo senza i tifosi. Domani li aspettiamo allo stadio per tifare la squadra”.

Singo: “Grazie Toro per avermi fatto andare a Tokyo”

Singo si è anche soffermato a parlare dell’esperienza vissuta con la sua Costa d’Avorio alle Olimpiadi di Tokyo a riguardo il difensore granata ha detto: “Sono state belle, ho visto tanti miei amici come Kessie. Tokyo è una bella città. Non l’ho visitata, però, perché siamo stati due settimane in albergo e non potevamo uscire. La mia esperienza è stata buona. Abbiamo giocato contro grandi squadre come Germania, Brasile e anche la Spagna. Abbiamo fatto un ottimo torneo. Volevo ringraziare il presidente, i dirigenti e tutto il Torino che mi hanno lasciato andare a Tokyo”.