Cremonese-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Terza di campionato: Cremonese-Torino è la sfida che i granata affronteranno alle 18.30 allo Zini di Cremona. Juric contro Alvini: due allenatori che si apprezzano ma che sopratutto hanno la stessa idea di gioco. Un test per i granata, che al momento sono imbattuti avendo vinto la gara contro il Monza all’esordio e pareggiato quella contro la Lazio all’Olimpico Grande Torino. Per gli avversari ancora zero punti in classifica dopo il ko all’ultimo secondo contro la Fiorentina e la sconfitta di misura a Roma contro i giallorossi. Segui in diretta Cremonese-Torino su Toro.it.

Cremonese-Torino, il prepartita

Ore 17.05 Il pullman della Cremonese è arrivato allo Zini: i calciatori sono pronti per la classica ricognizione, poi seguirà il consueto riscaldamento che precederà la partita

Ore 16.30 Due ore al fischio d’inizio di Cremonese-Torino. Squadre ancora attese allo Zini, dove arriveranno nella prossima mezz’ora. Intanto intorno all’impianto ci sono già tanti tifosi, pronti ad entrare allo stadio per assistere al match. Come già accaduto a Monza, si aspettano tanti granata pronti a far sentire il loro supporto dal settore ospiti.

Cremonese-Torino, formazioni ufficiali

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Zanimacchia, Pickel, Escalante, Valeri; Baez; Okereke, Dessers. A disp. Saro, Sarr, Ascacibar, Ciofani, Buonaiuto, Di Carmine, Sernicola, Ghiglione, Castagnetti, Acella, Quagliata, Lochoshvili, Ndiaye, Milanese, Tsadjout. All. Alvini

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Bayeye, Adopo, Lukic, Vojvoda, Pellegri, Garbett, Lazaro, Ilkhan, Djidji, Seck. All. Juric.

Cremonese-Torino, dove vederla in tv e streaming

La partita Cremonese-Torino in diretta sarà trasmessa da Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti delle partite di Serie A del triennio 2021-2024. La gara sarà trasmessa anche da Sky.

Cremonese-Torino, la diretta

Calcio d’inizio alle 18.30