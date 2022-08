Sintesi e commento di Cremonese-Torino, sfida valida per la terza giornata: al momento decide l’autogol di Bianchetti al 17′

La novità più grande si chiama Schuurs. Juric lo sceglie per l’undici titolare dello Zini: un Torino che per il resto è identico a quello visto contro la Lazio. Unica novità, appunto, l’ex Ajax, che esordisce dopo essere andato in panchina contro i biancocelesti. A “pagare” è Djidji, c’è però Buongiorno al centro della difesa. Stessa formazione di una settimana prima e quindi seconda panchina di fila per Lukic. Ritmi subito alti tra due squadre schierate in campo praticamente a specchio. Primo squillo della partita di Okereke ma proprio Schuurs fa buona guardia ed evita il peggio. Sempre Okereke un minuto dopo prova a concludere ma non spaventa Milinkovic-Savic. Al 16′ bella azione personale di Singo che arriva sul fondo e mette in mezzo, trovando però la deviazione di Vazquez. Il risultato cambia al 17′: azione di Aina che va sul fondo, scarica su Radonjic che la mette in mezzo, in qualche modo. Un rimpallo favorisce Vlasic che tira in porta e segna l’1-0,. trovando però la deviazione di Bianchetti. Prova a rispondere la squadra di casa con Bianchetti, che prova a rifarsi: conclusione centrale e debole. Occasione anche per il Torino: tiro al volo di Aina ben imbeccato da Vlasic. Risponde la Cremonese: Okereke pesca Valeri, messo giù da Singo. Il suo omonimo fa proseguire. Calano un po’ i ritmi nel finale di primo tempo e si va all’intervallo con il Torino avanti 1-0.