Il difensore Schuurs, all’esordio con la Cremonese, ha raccontato la sua prima con il Torino nella vittoriosa trasferta dello Zini

Ha incassato i complimenti di Juric a fine partita, soddisfatto dell’esordio dell’olandese. Un soddisfatto Perr Schuurs, dopo l’esordio in maglia granata contro la Cremonese, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Torino Channel. Il difensore olandese ha detto: “Sono molto contento di giocare per questo club così importante. Sono contento di questa serata, di essere riusciti a portare a casa i 3 punti e spero di poter continuare a fare punti e ad ottenerli nelle prossime partite. Queste prime settimane con i mie compagni non sono semplici per via della comunicazione, però il mister mi ha preso da parte, mi ha fatto vedere dei video in modo da capire cosa fare in campo. È molto importante lo spirito di squadra, sia con l’allenatore che con i compagni tutto va bene. Questo è importante perché poi si rispecchia anche nei risultati in campo. Mi piace Torino, quando avrò del tempo libero me la godrò ed è stato importante trovare subito una casa. È molto diversa dall’Olanda. Anche la mia ragazza si trova bene e ha già subito fatto shopping”.