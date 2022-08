Le parole di Nikola Vlasic, che ha segnato il gol del momentaneo 1-0 nella sfida tra Cremonese e Torino

Ha sbloccato la partita con la rete dell’1-0 (che la Lega di A gli ha assegnato, dopo averla momentaneamente considerata autorete di Bianchetti): Nikola Vlasic è stato protagonista allo Zini. A Torino Channel ha così commentato la partita: “Una gara tosta, abbiamo raggiunto il 2-0 e poi abbiamo preso gol e i tifosi della squadra di casa erano carichi, è stata dura proseguire. Potevamo fare più gol e chiuderla ma non lo abbiamo fatto, questa è la Serie A”. Per il croato è stato il primo gol con la maglia del Toro: “Sono soddisfatto del primo gol, sapevo che il gol fosse mio e non autogol. Non importa chi segna, se io Sanabria o Radonjic. Abbiamo fatto 7 punti in 3 partite, dobbiamo continuare così”. Sui tifosi: “Bello sentire questo calore, i nostri tifosi stasera a tratti erano ancora più rumorosi di quelli della squadra di casa. Sono contento che ci seguano così anche in trasferta”.

Vlasic sul rapporto con Juric

Poi su Juric: “Sono venuto qui soprattutto per il mister, lo conosco, tutti sanno che è bravo. Penso che con questo staff possiamo fare bene, ma dobbiamo dare il cento per cento in allenamento e in partita. Il mister ha un suo metodo di gioco preciso, un gioco che mi piace, credo di poter crescere molto in ogni allenamento e in ogni partita”. Sull’intesa con i compagni, nello specifico Sanabria e Radonjic: “Sono bravissimi giocatori, abbiamo fatto solo due partite insieme e col tempo potremo migliorare”.