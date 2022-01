Il commento del tecnico blucerchiato Roberto D’Aversa dopo Sampdoria-Torino, match terminato 2-1 in favore dei granata

Una sconfitta amara per la Sampdoria, che non trova la vittoria dalla sfida in Coppa Italia proprio con i granata. I blucerchiati, andati inizialmente in vantaggio con Caputo, sono stati rimontati e battuti poi dal Toro, grazie alle reti di Singo e Praet. Il tecnico Roberto D’Aversa commenta così la prestazione dei suoi: “Per cercare di portare a casa un risultato contro di loro bisogna andare in campo con la giusta determinazione. Peccato perché si è fatto meglio in alcuni tratti ma qui discutiamo di un risultato negativo. Merito a loro. Per quale palla gol sbagliata mi dispiace? Per entrambe quelle più grosse. Poi se analizziamo i gol presi, vero che sappiamo delle loro qualità ma il rammarico è sul primo, Thorsby aveva appena preso quel colpo, per l’infortunio che ha avuto è stato molto generoso. Inutile recriminare si quello che è stato, dobbiamo uscire dalla zona pericolante”