Sintesi e commento del primo tempo tra Sampdoria e Torino, sfida valida per la terza giornata del girone di ritorno

Due novità rispetto alla partita contro la Fiorentina: Juric schiera il suo Toro con in porta Milinkovic-Savic e con Zima in difesa al posto di Djidji. Per il resto è la stessa squadra che pochi giorni fa ha battuto nettamente la squadra viola. Il primo squillo è blucerchiato: dopo due minuti Candreva ci prova dal limite ma la palla esce di pochissimo. Poi, minuto dopo minuto, prende campo il Torino. Al 10′ non preciso lo stop al volo di Sanabria in area, Falcone poi fa suo il pallone. Al 12′ gran botta di Vojvoda da fuori, mentre un minuto dopo è Praet ad impegnare il portiere della Sampdoria, entrando in area da destra, saltando due difensori e facendo partire un tiro che a Falcone resta – fortunatamente per l’estremo difensore – fermo tra le gambe. Gioca il Toro, ma passa in vantaggio la Sampdoria. Sbaglia il rinvio al 18′ Milinkovic-Savic: il pallone è intercettato sulla trequarti da Askildsen, poi Gabbiadini serve Caputo che in area fredda il portiere granata. Per qualche minuto il Toro sembra andare in tilt ma poi, quando ricomincia a giocare, pareggia i conti. Come già con la Fiorentina Vojvoda crossa per Singo e l’ivoriano svetta di testa e deposita in rete. Al 40′ grande rischio per la Samp: Brekalo mette in area, in direzione del secondo palo, Askildsen devia il pallone che entrerebbe in porta se non fosse per la mano di Falcone che, già a terra, devia il tiro. Al 2′ di recupero pericolo in area granata: tacco di Lukic al limite dell’area, intercetta la Samp e Thorsby, in area, manca per un soffio la girata.