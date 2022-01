Sampdoria-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Il primo anticipo della 22a giornata di Serie A 2021/2022 metterà di fronte Sampdoria e Torino. Passerà da Marassi, dunque, la prova di maturità dei granata, che arrivano dal roboante 4-0 contro la Fiorentina, ma ora dovranno dimostrare di poter rendere al meglio anche lontano dallo stadio di casa. In trasferta, fin qui, i granata hanno perso sei partite su nove, vincendone una sola: il loro è il rendimento peggiore della Serie A. E’ uno dei miglioramenti che Juric si aspetta dai suoi ragazzi. Una prima risposta arriverà dalle 15 in poi. La diretta web di Sampdoria-Torino è qui, su Toro.it.

Sampdoria-Torino: il prepartita

Ore 13.30 Le squadre sono arrivate a Marassi e fra poco si prepareranno al riscaldamento. A Genova è una bella giornata di sole, circa 13 i gradi al momento. Fra poco saranno note anche le formazioni con cui le due squadre scenderanno in campo per il match.

Ore 13.00 – Per il Torino è stata una vigilia movimentata, segnata dal Covid – Milinkovic-Savic è guarito, ma sono emersi altri due positivi – e dall’arrivo di Mohamed Fares dalla Lazio, via Genova. A due ore dal calcio d’inizio, i granata e la Sampdoria sono in procinto di arrivare al “Ferraris”. Tra un’ora verranno annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre.

Sampdoria-Torino: le formazioni ufficiali

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Dragusin, Ferrari, Augello; Candreva, Rincon, Askildsen, Thorsby; Caputo, Gabbiadini. A disp. Ravaglia, Conti, Murru, Vieira, Ekdal, Ciervo, Yepes, Torregrossa, Quagliarella. All. D’Aversa.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. A disp. Gemello, Berisha, Izzo, Djidji, Buongiorno, Fares, Pobega, Warming, Verdi, Pjaca, Zaza. All.: Juric

Sampdoria-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 15

Sampdoria-Torino: dove vederla in tv e streaming

