Le dichiarazioni di Mergim Vojvoda, autore dell’assist per Singo sul gol dell’1-1 all’intervallo di Sampdoria-Torino

Primo tempo molto combattuto al Ferraris tra Sampdoria e torino. Ad aprire le danze ci ha pensato Caputo, ma Singo ha pareggiato in fretta i conti, aiutato da un cross di Vojvoda. Il kosovaro commenta così il suo assist: “Il mio assist sul gol di Singo? Mi è riuscito bene. Ho imparato tanto da Ansaldi, che non è qua oggi. Ha tanto talento. C’è tanto lavoro dietro a questo cross, l’abbiamo provato tanto in allenamento. si è rivelato positivo per la squadra quindi sono contento“.