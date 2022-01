I due esterni del Torino macinano chilometri su chilometri, il 27 crossa e il 17 segna: le pagelle di Sampdoria-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 5: il ritorno in campo dopo il Covid è da dimenticare. Prima regala l’1-0 alla Sampdoria sbagliando a giocare un pallone con i piedi, poi se ne fa scappare dalle mani pericolosamente un altro: se Thorsby nell’occasione non ha segnato è solo per via del provvidenziale salvataggio sulla linea di Rodriguez.

ZIMA 6: è autore di un duello molto fisico con Thorsby e, nel primo tempo, entrambi devono essere più volte medicati. In occasione del gol di Caputo non è lucido nel tenere la linea e lasciare in fuorigioco l’attaccante avversario, la sua prestazione è comunque sufficiente.

BREMER 6: ha meno lavoro da svolgere rispetto ad altre partite, anche perché la Sampdoria fa davvero poco quest’oggi. Guida bene la linea difensiva e aiuta molto anche Zima, dando spesso indicazioni sulla posizione da tenere in campo.

RODRIGUEZ 6,5: il suo salvataggio sulla linea sul colpo di testa di Thorsby, dopo la papera di Milinkovic-Savic, vale come un gol perché, in quel momento, permette al Torino di restare sull’1-1. Sempre attento e concentrato, dalle sue parti i giocatori blucerchiati non riesco mai a passare.

