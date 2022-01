Le dichiarazioni del tecnico granata Ivan Juric dopo Sampdoria-Torino, sfida terminata 2-1 a favore dei granata

Il Torino sfata il tabù delle trasferte contro la Samp, battuta in rimonta grazie alle reti di Singo e Praet. IVan Juric commenta così la prestazione die suoi: “Questa vittoria è molto meritata. Abbiamo avuto tante palle gol ed occasioni, sarebbe stato un peccato non vincerla. È stata dura fino alla fine, hanno avuto anche loro un’altra occasioni penso che sia strameritata. Vojvoda lo abbiamo provato a sinistra, e si trova molto meglio lì. È più dentro l’azione del gioco, cosa che preferisce anche lui. È un ragazzo spettacolare. Non ha mai giocato per i primi due mesi ma è poi entrato e non ha mai perso il posto, perchè sta lavorando benissimo Soprattutto sui cross, si mette sempre dopo l’allenamento a provarli. Ha fatto cross sia di sinstro che di destro. Europa? Fino ad ora ci siamo conquistati la nostra posizione in classifica con queste due vittorie in modo chiaro e netto. Ora pensiamo già alla prossima, al Sassuolo che è una squadra favolosa per quanto riguarda l’attacco e dal punto di vista tecnico. Sicuramente siamo là e vogliamo restarci il più possibile. Il mio Toro ideale? Questo Toro sta facendo alcune cose molto bene già da diverso tempo. Nonostante i tanti infortuni e le assenze, sono soddisfatto del gioco di squadra.”