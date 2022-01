Le parole di Praet dopo la vittoria in rimonta del Torino sulla Sampdoria per 2-1: suo il gol decisivo

Dopo la sfida di Marassi vinta in rimonta ha parlato l’uomo decisivo, Dennis Praet: “Sempre un piacere venire qui, ho la Samp ancora nel cuore ma oggi era importante vincere e sono contento che lo abbiamo fatto. Penso sia il mio primo gol di testa, non sono forte da quel punto di vista. C’era un buco nella rete ma ho visto la palla entrare in portata e non avevo paura non fosse gol“, ha detto a proposito della rete bucata. Poi sui tanti cross: “Stiamo facendo bene, il campo non era facile per giocare bene e veloce, qualche volta si deve anche crossare e sperare di fare gol così”. Sulle sue condizioni: “Ho avuto un problema in settimana alla caviglia, oggi stavo meglio, sto bene rispetto all’inizio della stagione ma posso ancora migliorare. Giocare così è divertente, siamo molto aggressivi e prendiamo anche i punti”, ha concluso il belga.