Dopo la vittoria dei granata il difensore granata Zima ha parlato della sfida vinta dal Torino 2-1 sulla Sampdoria

Dopo la vittoria per 1-2 in rimonta a Marassi contro la Sampdoria il numero 6 granata Zima, che durante la sfida ha combattuto su ogni pallone proponendosi anche in fase offensiva è stato intervistato e ha parlato così: “Questa partita era molto importante perché dovevamo fare tre punti e abbiamo fatto tre punti. Oggi era difficile ma la cosa più importante era che noi facessimo tre punti e dobbiamo fare tre punti nella prossima partita“. Il difensore ceco, nonostante le difficoltà con italiano, ha portato avanti l’intervista quasi del tutto nella nostra lingua: “Il mister è molto importante per la nostra squadra perché lui ci dà tanta motivazione e questo è importante, ha anche fatto molto per me, mi ha insegnato molte cose su come posso giocare, cosa posso fare e altre cose e sono molto felice di poter giocare con lui ora. Ho parlato con lui quattro o cinque mesi fa su cosa volesse da me, ho capito e ho sempre cercato di fare del mio meglio”, ha concluso il giocatore.