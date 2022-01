Le dichiarazioni di Dennis Praet in vista di Torino-Sassuolo, match in programma per domenica 23 gennaio alle ore 15.00

Manca poco a Torino-Sassuolo, sfida in programma per domenica 23 gennaio alle ore 15.00. I granata hanno l’occasione di portare a casa il terzo risultato utile consecutivo. Dennis Praet commenta così la sfida: “Sarà una partita come è stata lì a Reggio Emilia. Loro giocano sempre molto bene da dietro. Dobbiamo fare attenzione a non lasciarli giocare troppo. Dobbiamo continuare come stiamo facendo, essere molto aggressivi. Anche nel gioco stiamo facendo meglio. Sarà una bella partita per vedere i miglioramenti. Noi possiamo crescere ancora tanto. Stiamo già abbastanza bene. Il mister è qua da solo metà stagione e più a lungo lavoriamo insieme e più possiamo migliorare“.