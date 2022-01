Il commento del tecnico granata Ivan Juric in vista di Torino-Sassuolo, sfida valida per la 23^ giornata di campionato

Caccia alla continuità che si apre per il Torino, reduce da due vittorie consecutive ottenute contro Fiorentina e Sampdoria. Ora nel mirino c’è il Sassuolo, rimasto per diverso tempo l’unico club battuto in trasferta dai granata. Juric commenta così la sfida che attende i suoi nella conferenza di presentazione: “Il Sassuolo è una grande squadra sopratutto in attacco. Vanta grandi individualità, ha dei giocatori fortissimi e sarà curioso affrontare loro di nuovo. Penso che siano migliorati molto dalla partita di andata. Il loro calcio non è solo tiki taka ma è molto dinamico”.