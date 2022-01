La conferenza stampa di Ivan Juric: ecco tutte le dichiarazioni dell’allenatore alla vigilia di Torino-Sassuolo

Ivan Juric, allenatore del Torino, presenta in conferenza stampa la partita contro il Sassuolo. Ecco le sue parole: “Penso che loro siano una grande squadra, che gioca allo stesso modo da tempo. Hanno un attacco da Nazionale, con qualità superiore rispetto a tante altre squadre di Serie A. Mi aspetto una partita tosta, attenti, in ogni momento possono fare gol. Prova di maturità? E’ come se il Toro dovesse fare qualcosa sempre. Non rispondo a questa domanda”. Ancora sulla squadra: “Non è giornata di fare la conferenza stampa, scusatemi. Vorrei che la squadra crescesse normalmente. Che non si metta troppa aspettativa. Vogliamo fare il massimo, dove arriveremo vedremo. Bisogna stare molto attenti sui giudizi”.

Sul calciomercato: “Ci sono molti problemi economici”

“Lo zoccolo duro di questa squadra ce l’ho dal 1° agosto, ho già chiaro chi farà bene e chi no”. Su Mandragora: “Non è un giocatore di grande tecnica, è un centrocampista normale. Sulla squadra ha influito molto che cominciano a capire certi movimenti, anche tecnicamente, lavorando e lavorando. La squadra ha alzato il livello globalmente, Mandragora è un centrocampista completo, non un regista che ti alza il livello. Sul ballottaggio Mandragora-Pobega? O gioca uno o gioca l’altro”.

Sul mercato: “Per me il giudizio è fermo al 1° agosto, questo è rimasto e questa è la situazione. Ci sono molti problemi economici dentro la società, tante perdite di soldi. Non mi sembra neanche il caso di chiedere, ci sono problemi strutturali grossi. Se si fa qualcosa bene, se no si va avanti così”. Su Belotti: “Vedremo le prossime settimane, non sono sicuro che riesca a tornare dopo la sosta”.