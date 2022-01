Le parole di Alessio Dionisi in conferenza stampa, alla vigilia di Torino-Sassuolo: ecco la presentazione del tecnico

Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita tra il suo Sassuolo e il Torino, in programma per domenica 23 gennaio alle ore 15. Ecco le sue parole: “Il Torino è una squadra forte e in salute, i numeri parlano chiaro. Vengono da una stagione precedente negativa e hanno uno spirito di rivalsa superiore ad altre squadre: dovremo sopperire a tutto questo. All’andata abbiamo fatto una partita al di sotto. Il Torino somiglia al Verona come atteggiamento e forse come individualità ha anche qualcosa in più”.

“Vogliamo i tre punti”

“Siamo una squadra che deve cercare di fare gioco, creare e capitalizzare. Abbiamo qualità offensive. Siamo predisposti ad attaccare e giocare. Dobbiamo creare equilibrio tra ciò che creiamo e ciò che concediamo”. Ancora Dionisi: “Domani vogliamo i tre punti. Berardi? Lo recuperiamo”.