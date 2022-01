La probabile formazione del Torino contro il Sassuolo: pochi cambi per Juric, che si tiene il dubbio a centrocampo

Ivan Juric, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, ha chiesto di abbassare le aspettative sul Torino. Il tecnico, sia chiaro, vede i miglioramenti della squadra, che ha alzato il livello soprattutto nelle ultime due partite (contro Fiorentina e Sampdoria). Ma non vuole che si tragga da questo una conclusione affrettata: di strada, per crescere, il gruppo ne ha da fare ancora parecchia, sebbene dai calciatori abbia sempre ottenuto il massimo dell’impegno. Tra questi, l’allenatore ha ben chiaro chi fa il titolare e chi parte dietro, con qualche ballottaggio che si trascina. L’undici per la partita domenicale, per tutto questo, è pressoché fatto. Mancano, appunto, solo un paio di tasselli da sistemare.

Mandragora ancora favorito su Pobega

Il primo è nella linea a tre davanti a Milinkovic-Savic. Zima ha giocato la sua miglior partita a Genova, ma Juric ha sempre voluto preservarlo. Potrebbe perciò tornare Djidji dall’inizio, con il 6 pronto a dare eventualmente il cambio a partita in corso. Bremer guiderà la difesa, con Rodriguez a fare il terzo di sinistra. Sulle fasce nessun dubbio, soprattutto dopo l’infortunio di Fares: Singo a destra, Vojvoda dalla parte opposta. A centrocampo, ecco il secondo dubbio. Mandragora è ancora favorito su Pobega per il posto accanto a Lukic, ma si deciderà a ridosso della partita. In attacco, invece, i segnali sono quelli di una conferma in blocco: Praet e Brekalo supporteranno Sanabria, con Pjaca inizialmente in panchina.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. A disposizione. Berisha, Gemello, Ansaldi, Buongiorno, Djidji, Izzo, Pobega, Pjaca, Verdi, Warming, Zaza. Allenatore. Juric