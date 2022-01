La probabile formazione del Sassuolo contro il Torino: Dionisi ritrova Berardi, Raspadori supporta Scamacca

Cerca l’equilibrio, ma vuole i tre punti. Alessio Dionisi, alla vigilia, ha trasmesso al suo Sassuolo tutta la sua determinazione. I neroverdi arrivano dalla sconfitta contro il Verona in campionato e dal passaggio del turno in Coppa Italia. Hanno tante partite nelle gambe, pochi ricambi, ma beneficeranno di un ritorno importante, quello di Domenico Berardi, che va verso il rientro nell’undici titolare. Le scelte di formazione sono obbligate o quasi, i ballottaggi soprattutto in difesa.

La probabile formazione di Dionisi

Davanti a Consigli, i favoriti per giocare dal primo minuto sono Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio, i primi due dei quali in vantaggio nei rispettivi duelli con Muldur e Ayhan. Nel centrocampo del 4-2-3-1 agiranno Lopez e Frattesi, che da inizio stagione hanno praticamente fatto sempre i titolari. Nella batteria dei trequartisti largo, come detto, a Berardi, con Kyriakopulos favorito per giocare a sinistra e Raspadori a supporto di Scamacca.

Probabile formazione Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; M. Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Kyriakopulos; Scamacca. A disposizione. Pegolo, Satalino, Ayhan, Muldur, Peluso, Ruan, Magnanelli, Harroui, Defrel. Allenatore. Dionisi