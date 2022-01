Le dichiarazioni del tecnico blucerchiato Roberto D’Aversa nella conferenza stampa di presentazione di Sampdoria-Torino

Manca poco all’anticipo del sabato che vedrà protagoniste la Sampdoria ed il Torino nella sfida valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Il tecnico blucerchiato Roberto D’Aversa presenta così il match che attende i suoi: “Quello che affrontiamo domani è il Torino che ha battuto 4-0 la Fiorentina quindi una squadra molto forte fisicamente e con una rosa ampia. Servono una squadra ed un atteggiamento predisposti a vincere i duelli. Credo che il match di domani si svolgerà su situazioni fisiche. Il Torino è una squadra che non lascia giocare. Dobbiamo valutare le condizioni di qualche giocatori e mi riferisco a Ekdal e Ferrari. E’ un giocatore intelligente che può ricoprire anche quel ruolo. Stiamo ragionando sia sulla partita di Coppa Italia che ci ha visto vincitori che sull’andata dove non abbiamo giocato alla nostra altezza dal punto di vista dell’atteggiamento. Dobbiamo essere pronti sia a livello mentale e fisico ad affrontare una squadra forte come loro“.

D’Aversa: “Si sono allenati tutti a parte Quagliarella. La squadra sta bene”

Sui singoli: “A parte Quagliarella, si sono allenati tutti. Sia dal punto di vista fisico che da quello mentale la squadra sta bene, ma aspettiamo la gara di domani per giudicare. Numericamente dovremmo essere a posto con gli undici titolari. Rincon è entrato benissimo a Napoli, ha mostrato esperienza e di essere un giocatore di spessore. Sembra che sia qui dal primo giorno del ritiro. Non credevo stesse così bene. Ha qualità importanti. È un giocatore che, pur facendo il centrocampista, con le sue caratteristiche può ricoprire il ruolo di difensore centrale. Aiuterebbe così nella fase di costruzione. Servono anche altre attitudini però per quel ruolo. Anche Ekdal può ricoprirlo. Conti viene da un periodo di inattività. Vedremo. Quello che conterà domani è l’atteggiamento. Nelle ultime partite abbiamo concesso situazioni da gol più per demeriti nostri che per meriti altrui“

Sugli infortunati: “Conosciamo le caratteristiche di Thorsby. È un giocatore intelligente che può ricoprire anche il ruolo di centrale. A livello di quantità garantisce il fatto di giocare con quattro giocatori offensivi. Per ora i due centrali, a meno che no succeda qualcosa stanotte, li abbiamo. Dobbiamo valutare le condizioni di Ekdal e Ferrari. Conosciamo le caratteristiche di Thorsby. È un giocatore intelligente che può ricoprire anche il ruolo di centrale. A livello di quantità garantisce il fatto di giocare con quattro giocatori offensivi. Per ora i due centrali, a meno che no succeda qualcosa stanotte, li abbiamo. Dobbiamo valutare le condizioni di Ekdal e Ferrari“.

Il tecnico blucerchiato: “Dobbiamo andare in campo per cercare di riprendere il cammino interrotto”

Sull’andamento della squadra: “La partita di domani ci deve vedere volenterosi e vogliosi di riprendere il cammino del finale del girone di andata. Se analizziamo le ultime nove partite i numeri sono positivi in tutte tranne nelle ultime due. Nel secondo tempo col Cagliari e a Napoli non sono stati confortanti. Dobbiamo andare in campo per cercare di riprendere il cammino interrotto. Se a qualsiasi squadra togli due centrali e due giocatori di centrocampo è normale che a livello di equilibrio, prestazioni e risultato qualche problema te lo può dare. Avevamo raggiunto un certo equilibrio, ora dobbiamo lavorare per ritrovarlo. L’attacco è stato sterile ultimamente. Ma a parte Cagliari e Napoli, la situazione cambia sull’indice di pericolosità e le occasioni create. Quando il gol non arriva, non si può ragionare solo sugli attaccanti, così come non si possono addossare le colpe ai difensori quando se ne subiscono troppi“.

Sul mercato e gli obiettivi: “Noi dobbiamo ragionare su ogni singola partita, non dobbiamo avere ansia ma fare i nostri punti. C’è ancora un girone da giocare e può succedere di tutto. Ad esempio una squadra come il Cagliari può recuperare sei punti ed avvicinarci lla zona rossa di classifica. Dobbiamo sistemare gli aspetti negativi e la rosa ma la società sta operando bene. Mercato? Prima di una partita preferisco non parlare. Io credo che per il percorso che si è fatto inizialmente, vuoi per infortuni e partenza o scappate sugli esterni ci mancano dei giocatori. Poi bisogna vedere cosa possiamo permetterci, un allenatore deve cercare di trarre al massimo da chi ho a disposizione. Ovvio le aspettative potevano essere diverse ma i giudizi vanno dati in maniera equilibrata. Abbiamo fatto un buon girone d’andata che sarebbe stato ottimo se avessimo battuto il Venezia“.