La probabile formazione del Torino / Mandragora ancora favorito su Pobega, Gemello se la gioca con Vanja: ecco le possibili scelte di Juric

È di nuovo tempo di calcio per il Torino che deve archiviare la bella vittoria conquistata contro la Fiorentina e pensare alla sua prossima avversaria: la Sampdoria di D’Aversa. I blucerchiati, sconfitti all’andata, hanno però battuto gli uomini di Juric in Coppa Italia, passando il turno. Il Toro deve perciò stare attento alle insidie che si nascondono dietro ad un club che attualmente è a -8 in classifica. Resta complicata la situazione per il tecnico croato, che ha scelte particolarmente limitate: si è infatti aggiunto un altro positivo al Covid, di cui non è però stata resa nota l’identità. Gli assenti confermati sono invece Ansaldi, con il virus, Belotti, fuori dai giochi fino a febbraio, e Aina, in Coppa d’Africa.

Torino, Pobega e Praet disponibili ma non al top della forma

Solito 3-4-2-1 per Juric, ormai affezionato a questo modulo. In porta, con il ritorno di Vanja Milinkovic-Savic guariito di recente dal Covid, resta vivo il ballottaggio con Gemello, in campo contro la Fiorentina. In difesa invece confermati Djidji, Bremer e Rodriguez, in vantaggio su Buongiorno. Anche a centrocampo scelte obbligate per il tecnico, che affida le fasce ancora a Singo e Vojvoda, per inserire poi Lukic e Mandragora al centro con Pobega che potrebbe di nuovo partire in panchina. Qualche dubbio in più sulla trequarti: Pjaca è pronto, ma Praet ha smaltito il piccolo infortunio alla caviglia patito contro la Fiorentina e potrebbe anche partire dal primo minuto. Con lui, il compagno di Nazionale Josip Brekalo a sostegno di Sanabria.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Gemello; Dijdij, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. A disp. Berisha, Vanja Mlinkovic-Savic, Sava, Izzo, Zima, Buongiorno, Baselli, Pobega, Kone, Warming, Linetty, Praet, Zaza. All.: Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Belotti, Ansaldi, Aina.