La probabile formazione della Sampdoria / Quagliarella partirà dalla panchina. In attacco torna Caputo assieme a Gabbiadini

Tutto pronto o quasi in vista di Sampdoria-Torino, match che aprirà ufficialmente la ventiduesima giornata di Serie A. I granata, reduci dal poker contro la Fiorentina, proveranno a replicare. La Samp, fresca dell’arrivo di Rincon, ha invece ottenuto due sconfitte consecutive e vuole invertire la rotta. D’Aversa dovrà però fare i conti con qualche assente. Oltre a Chabot, squalificato per aver raggiunto cinque cartellini gialli, ci sono infatti diversi indisponibili. Oltre a Damsgaard, che prosegue le cure in Danimarca, restano out infatti anche Yoshida, Audero e Verre, autore di uno dei due gol vincenti nel match di Coppa Italia contro i granata. Mancherà anche l’altro marcatore nonché ex di turno, Fabio Quagliarella, che partirà probabilmente dalla panchina assieme a Torregrossa.

Sampdoria, Falcone tra i palli con Audero indisponibile

Confermato il 4-4-2 per i blucerchiati che, con Audero ancora allenatosi a parte, dovrebbero partire con Falcone tra i pali. Davanti a lui invece, Augello e Bereszynski sulle corsie esterne con il recuperato Ferrari e Dragusin. Anche a centrocampo è previsto un grande ritorno: quello di Ekdal, in vantaggio su Askildsen e che al suo fianco dovrebbe avere Rincon, fresco di addio ai granata e per la prima volta da avversario contro di loro. Ad accompagnare i due centrali, Thorsby e Candreva a lato. In attacco invece, difficile che venga inserito Quagliarella. Al suo posto, Caputo con Gabbiadini.

Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Falcone; Augello, Ferrari, Dragusin, Bereszynski; Thorsby, Rincon, Ekdal, Candreva; Caputo, Gabbiadini. A disp. Ravaglia, Conti, Murru, Vieira, Askildsen, Ciervo, Yepes, Torregrossa, Quagliarella. All. D’Aversa.

Squalificati: Chabot.

Indisponibili: Damsgaard, Yoshida, Audero, Verre.