Le scelte di Ivan Juric e Roberto D’Aversa in vista della sfida Sampdoria-Torino in programma alle 15: torna Milinkovic-Savic

Dopo la vittoria roboante del Torino contro la Fiorentina nonostante l’emergenza Covid, è ora nuovamente il turno della Sampdoria di D’Aversa. I due club, che si sono già incontrati sia all’andata che in Coppa Italia, vantano una vittoria ciascuno. Questo potrebbe perciò essere il match che sposta l’ago della bilancia. Entrambi dovranno però fare i conti con alcuni assenti. Juric non avrà a disposizione Ansaldi, positivo al Covid, Belotti, di rientro a febbraio eSimone Edera. Praet resta invece da valutare, mentre rientra Vanja Milinkovic-Savic. Diversa è invece la situazione in casa Samp. Oltre allo squalificato Chabot, assente Colley in Coppa D’Africa e gli indisponibili Audero, Damsgaard, Verr, Inhattaren e e Yoshida. Di seguito le scelte dei due tecnici.

Sampdoria-Torino, i convocati di D’Aversa

Sono 22 i convocati di D’Aversa: c’è Quagliarella, che ieri non si era allenato ma che è nell’elenco dei convocati. Prima chiamata per Conti. A seguire l’elenco:

Portieri: Falcone, Ravaglia, Saio.

Difensori: Augello, Bereszynski, Conti, Dragusin, Ferrari, Murru.

Centrocampista: Askildsen, Candreva, Ekdal, Rincón, Thorsby, Trimboli, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Ciervo, Caputo, Gabbiadini, Quagliarella, Torregrossa.

Sampdoria-Torino, i convocati di Juric

Sono 22 i calciatori convocati da Juric per la partita contro la Sampdoria. Per la prima volta c’è il neoacquisto Fares mentre è tornato Milinkovic-Savic. Oltre ad Aina impegnato nella Coppa d’Africa e l’infortunato Belotti, assenti anche Baselli, Kone, Linetty, che si aggiungono ai già indisponibili Ansaldi e Sava.

Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

Difensori: Bremer, Buongiorno, Djidji, Fares, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima

Centrocampisti: Lukic, Mandragora, Pobega, Praet

Attaccante: Brekalo, Pjaca, Sanabria, Verdi, Warming, Zaza

