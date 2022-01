Ecco le formazioni di D’Aversa e Juric per Sampdoria-Torino delle 15.00: Milinkovic-Savic torna tra i pali, c’è Zima al posto di Djidji

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Sampdoria-Torino, match valido per la ventiduesima giornata di campionato. Qualche assente ritrovato per Ivan Juric, che ha provato fino all’ultimo a recuperare i suoi. Milinkovic-Savic, guarito dal Covid, si riprende il suo posto tra i pali, facendo scivolare Gemello in panchina. Novità anche sulla difesa a tre, con Zima al posto di Djidji. La trequarti può invece contare ancora su Praet, tornato disponibile all’ultimo e quindi schierato al fianco di Brekalo.

Sampdoria-Torino: le formazioni ufficiali

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Dragusin, Ferrari, Augello; Candreva, Rincon, Askildsen, Thorsby; Caputo, Gabbiadini. A disp. Ravaglia, Conti, Murru, Vieira, Ekdal, Ciervo, Yepes, Torregrossa, Quagliarella. All. D’Aversa.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. A disp. Gemello, Berisha, Izzo, Djidji, Buongiorno, Fares, Pobega, Warming, Verdi, Pjaca, Zaza. All. Juric.