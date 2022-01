Le dichiarazioni di Wilfried Singo prima di Sampdoria-Torino, sfida valida per la ventiduesima giornata di Serie A

Manca poco al calcio d’inizio di Sampdoria-Torino, che vedrà a confronto per la terza volta le due formazioni. commenta così la partita che attende i suoi: “Ho parlato tanto con il mister. Posso fare ancora meglio. Voglio fare cinque o sei gol in stagione. Devo lavorare ancora di più per fare meglio. Abbiamo preparato bene la partita contro la Fiorentina, avevamo lavorato bene tutti insieme e abbiamo vinto“