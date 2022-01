Le parole di Juric ai microfoni della tv ufficiale alla vigilia di Sampdoria-Torino, in programma domani alle 15 a Marassi

Alla vigilia di Sampdoria-Torino ha parlato alla tv ufficiale del club Ivan Juric ha dichiarato: “Contro la Sampdoria sarà una partita completamente diversa (a quella giocata contro la Fiorentina, ndr) perché abbiamo visto in Coppa quanti problemi ci possono dare. Bisogna prepara bene, con fiducia e sicuramente non bisogna abbassare il ritmo e pensare che va tutto bene, questo è sicuro”. Il tecnico croato ha poi proseguito parlando di Tomas Rincon, con il centrocampista granata che ha salutato il Toro qualche giorno fa per trasferirsi proprio alla Sampdoria e che i granata si ritroveranno contro domani a Marassi, a questo proposito Juric ha detto: “