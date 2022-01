Luca Gemello commenta così l’esordio in Serie A: “Ho ritrovato Vlahovic dopo la Primavera, Grazie al mister per l’occasione”

Così Gemello ha commentato la prima in Serie A: “Sono tante le sensazioni, devo ancora realizzare quello che ho fatto e che abbiamo fatto, mai avrei immaginato un esordio così, ringrazio la squadra perché questo 4-0 è la ciliegina sulla torta al percorso che sto facendo. Non era facile farsi trovare pronti, ringrazio il mister per l’occasione anche i compagni che mi hanno fatto sentire importante dal primo giorno. A volte essere il terzo portiere può destabilizzare ma è una scelta che ho fatto consapevolmente. Ho sempre lavorato e ho sperato che potesse arrivare questo momento. Non so se dormirò, nello spogliatoio tutti si sono resi conto delle mie sensazioni, anche perché tutti hanno passato un momento così come l’esordio”. Poi su Vlahovic: “L’ho ritrovato dopo la Primavera, e l’ho ritrovato come giocatore tra i più forti del campionato se non il più forte”. Sul momento: “C’è entusiasmo, penso si veda e penso sia apprezzato, lavoriamo per questo salto, tutti vogliono far bene, si lavora tanto e i risultati si vedono”.