Al termine di Frosinone, terminata in parità, il tecnico dei ciociari Di Francesco analizza la sfida

Così a Dazn Eusebio Di Francesco ha commentato il pareggio contro il Torino. “Credo che siamo mancati nell’essere freddi e lucidi, abbiamo creato opportunità, cercando di attaccarli alle spalle, peccato per la poca lucidità, abbiamo concesso poco ma pure rischiato di perderla nel finale per quel tiro di Zapata”. Sulla posizione di Cheddira: “Devo dire che anche a Napoli avevamo fatto così, l’idea era di tirare fuori Buongiorno e attaccare quegli spazi, sapevamo di poter entrare con i centrocampisti, è successo con Mazzitelli. Conoscevamo i pregi del Toro ma pure dove andare a colpirli”. Le altre squadre in lotta vincono e fanno punti: la prossima sarà con la Salernitana: “Sarà la più delicata, tutti pensano ad una Salernitana spacciata ma sarà per noi la più importante della stagione, lì non possiamo sbagliare anche se poi le partite vanno giocate. Oggi avremmo meritato di più ma per quello che abbiamo creato non siamo stati cinici”.