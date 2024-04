Al termine di Torino-Frosinone 0-0, Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di Torino Channel: “Ci è mancato il gol”

Dopo il deludente 0-0 tra il Torino e il Frosinone, Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di Torino Channel. “La partita l’avevamo preparata sapendo che ci sarebbero stati tanti scontri a centrocampo, difficoltà sulle seconde palle, le volte che le abbiamo prese siamo riusciti a creare occasioni. Ci è mancato il gol”.

Buongiorno: “Dobbiamo essere consci che ce la possiamo fare”

Sulla condizione fisica della squadra ha detto: “La stanchezza fisica è normale, noi dobbiamo essere forti mentalmente. Essere consci che ce la possiamo fare e affrontare ogni partita al meglio delle nostre possibilità”.

Buongiorno ha anche parlato della tenuta difensiva e dell’assenza di un giocatore come Schuurs: “Schuurs manca a questa squadra dal punto difensivo ma anche per l’aiuto che poteva darci nell’impostare, siamo contenti per il fatto che prendiamo pochi, è merito di tutti 20. Oggi però siamo amareggiati per non essere riusciti a segnare”.

Sulla prossima sfida contro l’Inter: “Ci concentreremo sull’avversario, vedremo quali sono i loro punti deboli per portare a casa la vittoria”

Sul finale dei stagione: “Non dobbiamo mollare un centimetro, andare forte fino alla fine perché ci crediamo. Dobbiamo essere forti mentalmente per affrontare ogni partita al meglio”.