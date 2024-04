L’ex Atalanta colleziona un paio di occasioni, il centrocampista non è ancora al meglio e si vede: le pagelle

MILINKOVIC-SAVIC 6: attento sulla conclusione di Cheddira nel secondo tempo che riesce a deviare in angolo. Non è poi chiamato a effettuare altre parate ma è puntuale anche quando deve intervenire sulle uscite aeree.

TAMEZE 6: arriva alla partita contro il Frosinone dopo due prestazioni nelle quali non aveva convinto ed era stato messo in difficoltà dagli avversari. Oggi tiene bene la propria posizione e cerca di limitare al massimo Cheddira, riuscendo nel proprio intento,

BUONGIORNO 6: solita buona partita in fase difensiva ma si fa apprezzare anche quando si spinge in avanti anche solo per recuperare un pallone, mostrando grande voglia di portare a casa il risultato.

RODRIGUEZ 5: ha il compiuto di arginare Soulè ma l’attaccante argentino del Frosinone si rivela un avversario particolarmente indigesto per Rodriguez che, sin dalle prime battute, appare in difficoltà e più volte viene superato. Nel secondo tempo, scivolando, innesca un pericoloso contropiede del Frosinone.

BELLANOVA 6: spinge come suo solito con insistenza sulla propria fascia di competenza e riesce ad arrivare sul fondo in più di un’occasione e a mettere alcuni cross interessanti nell’area di rigore avversaria.

LINETTY 5,5: comincia la partita facendo correre un brivido a tutto lo stadio per un retropassaggio errato a Milinkovic-Savic che per poco non viene intercettato da Cheddira. Era diffidato e il giallo preso oggi lo costringerà a saltare la trasferta in casa dell’Inter.

ILIC 5: non giocava dalla partita contro la Fiorentina di inizio marzo, quando aveva subito l’infortunio al legamento collaterale del ginocchio. Oggi viene schierato più che altro per necessità ma si vede che non ha ancora ritrovato la miglior forma: troppo macchinoso e anche impreciso. (st 41′ LOVATO: SV)

VOJVODA 5,5: è suo il primo vero tentativo del Torino di trovare il gol: una conclusione dal limite dell’area che si spegne però sul fondo. Il kosovaro però non riesce ad avere continuità nella sua prestazione e sulla fascia sinistra non spinge con la continuità che dovrebbe avere (st 31′ LAZARO)

VLASIC 5,5: dura un solo tempo, il primo, quando tocchi diversi palloni e cerca di dare il via a diverse azioni del Torino. Nella ripresa invece non lo si vede praticamente mai e non riesce mai a far valere le proprie qualità tecniche.

OKEREKE 5,5: vince il ballottaggio con Sanabria e torna titolare dopo aver cominciato dalla panchina le ultime due partite. Il nigeriano si vede però poco, non riesce a incidere e a entrare nel vivo del gioco. Prestazione insufficiente. (st 22′ SANABRIA 5: entra e si vede ancora meno rispetto a Okereke. Nullo).

ZAPATA 6: è l’unico a provarci, a cercare il gol a volte anche forzando la conclusione. Ha una grande occasione nel primo tempo ma con il destro manda la palla di poco a lato con Turati immobile che non avrebbe potuto intervenire.

ALL. PARO 5: dopo la sconfitta di ieri del Napoli il Torino aveva una grande opportunità per rilanciarsi in chiave Europa. Invece contro io Frosinone non fa quasi o nulla per vincere. Nella ripresa potrebbe azzardare un cambio di modulo per cercare il gol, invece resta fedele al 3-4-1-2.