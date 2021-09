Il difensore Djidji ha commentato la partita del Torino vinta sul campo del Sassuolo per 1-0

In campo con una maschera protettiva: non ha impedito l’operazione a Djidji di scendere in campo. A Torino Channel ha detto a tal proposito: “Mi dà fastidio e devo restare più concentrato perché ho sempre una cosa in faccia. Il mister fa le scelte ma io lavoro al massimo anche per me stesso. A volte posso giocare e a volte no, devo lavorare con umiltà dando il meglio di me stesso”, ha spiegato il difensore. Sulla prestazione: “Dopo la partita con la Salernitana ci siamo detti che dovevamo fare una bella partita con il Sassuolo, abbiamo lavorato tanto e abbiamo fatto risultato con una grande prestazione. Siamo contenti”.

Djidji sui nuovi: “Un bel gruppo”

Djidji ha poi parlato dei nuovi: “Questo è il quarto anno che io sono qua, tanti giocatori nuovi sono arrivati. Abbiamo un bel gruppo quindi spero che questa stagione faremo bene, dobbiamo cambiare i due anni passati”.