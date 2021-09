Le parole dell’allenatore granata, Ivan Juric, al temine di Sassuolo-Torino 0-1: “Abbiamo fatto un gol di classe”

Al termine di Sassuolo-Torino un Ivan Juric molto soddisfatto ha commentato la vittoria dei granata ai microfoni di Dazn. “Stasera ho pensato alle partite degli altri anni contro il Sassuolo quando giocavamo bene e non facevamo punti. Stasera la vittoria è strameritata, abbiamo creato tante occasioni. Quando prendi tre pali, salvataggi sulla linea non c’è da dire molto, un po’ di cattiveria in più forse potevamo averla ma abbiamo anche fatto un gol di classe. Spero che la prossima volta faticheremo di meno a segnare”.

Juric: “Pobega lo volevo già al Verona”

Sulle scelte in attacco Juric ha commentato: “Imbarazzo per le tante alternative? No, imbarazzo no. Ci sono giocatori di qualità, mi spiace per Praet che oggi si è fatto male. Ma abbiamo tanti giocatori che hanno qualità e che aiutano anche in fase difensiva”.

L’allenatore del Torino ha parlato anche di Pobega: “Pobega già al Verona lo volevamo, l’anno scorso è cresciuto e può ancora migliorare molto soprattutto nella gestione della palla”.

Infine, ancora sulla squadra: “I ragazzi si sono messi tutti a disposizione, c’è un bel clima, un buon ambiente. Se lavori bene anche i ragazzi che hanno fatto meno bene negli scorsi anni ora possono fare meglio. Io con la mia idea di calcio ho fatto qualche cambiamento e penso che possiamo fare bene”.