Il Torino domina dall’inizio alla fine: buono l’esordio del croato Brekalo, due salvataggi sulla linea tolgono a Sanabria la gioia del gol

MILINKOVIC-SAVIC 7: a due minuti dalla fine vola sulla conclusione angolata di Ferrari che avrebbe riportato in parità il Sassuolo. Fino a quel momento era stato poco impegnato, con l’eccezione di un intervento su Berardi al quarto d’ora della ripresa

DJIDJI 6.5: a dimostrazione che Juric si fida di lui, torna in campo appena operato al naso, con una maschera protettiva che non gli impedisce di tenere a bada Boga.

BREMER 7: per un pelo non bissa il gol di domenica scorsa, andando a schiacciare la palla a due passi da Consigli fermato solo dalla reattività del portiere avversario

RODRIGUEZ 6.5: Berardi è un brutto cliente e in effetti delle volte gli servono le maniere forti per bloccarlo. Però a dispetto delle qualità del neroverde, stasera lo svizzero gli impedisce di far male: è la rivincita del duello in Nazionale, quando aveva anche causato un fallo da rigore proprio stendendo l’attaccante

(continua a pagina 2)