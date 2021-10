Le parole di Djidji prima di Torino-Sampdoria: “Non sarà una gara facile, loro hanno giocatori di qualità: dobbiamo essere concentrati”

E’ il difensore granata Djidjio a presentare Torino-Sampdoria che avrà il suo fischio di inizio tra una manciata di minuti “Abbiamo fatto tante partite senza prendere punti ed è il momento di iniziare a prendere punti sperando di fare una bella partita e portare a casa i 3 punti oggi.

Non sarà una gara facile: sono calciatori di qualità, dobbiamo essere concentrati e fare quello che sappiamo fare. Come sto io? Con la squadra sto molto bene. Io faccio di tutto per fare bene sul campo poi ci sono anche gli errori ma imparo da quello e faccio di tutto per ripagare la fiducia”.

E infine sulla dificoltà del Toro di segnare da palla inattiva: “Dobbiamo essere più cattivi, sono i dettagli che sono importanti quindi dobbiamo essere più cattivi”.